Kabarett in St. Ingbert : Ein Schelm mit viel Groove vom Klavier

Matthias Ningel trat im Rahmen der Reihe „A la Minute“ in der St. Ingberter Stadthalle auf. Foto: Jörg Martin

St Ingbert Im Rahmen der Reihe „A la Minute“ war Matthias Ningelzu Gast in der St. Ingberter Stadthalle.

Mal ehrlich: Die Frage „Kann man davon leben?“ ist einem doch schon des Öfteren in den Sinn gekommen, wenn man Künstler beobachtet hat. Warum nicht gleich ein ganzes Bühnen-Programm über dieses Thema machen, dachte sich Matthias Ningel. Der in Mainz lebende Liedermacher und Humorist, wie er sich nennt, war im Rahmen der Reihe „A la Minute“ des Kulturamts St. Ingbert in der Stadthalle zu Gast. Es ist das dritte Programm des aus der Eifel stammenden Mannes.

Um von der Kunst leben zu können, führt er einiges an Beispielen an. So könne man den Enkeltrick etwa auch bei der eigenen Oma anwenden. Da wird der ein oder andere wohl ins Grübeln gekommen sein. Das ist wohl auch der Plan des Deutschen Kabarettmeisters 2016. Dafür bestreicht er gar IPhones mit Erdnussbutter - behauptet er jedenfalls. Überhaupt scheint er es mehr als schelmisch zu genießen, wenn er das Publikum im Unklaren darüber lässt, ob das, was er da gerade sagt, zutrifft oder nur Blödsinn ist.

Doch zum Nachdenken kommt man nicht. Sein mehr als rhythmischer Klaviersound sorgt für einen Groove, der einen schnell mitreißt, was sich wiederum am Applaus zwischen den einzelnen Beiträgen bemerkbar macht. Er nimmt die Künstlerzunft, und somit sich selbst, gerne auf die Schippe. Und dennoch: Keine andere Berufsgruppe bekäme die Frage, ob die Profession kostendeckend sei, so oft gestellt wie seine eigene. Immerhin sei es, spätestens seit Corona, legitim über einen längeren Zeitraum keinen Auftritt zu haben, habe er festgestellt.

„Hat jemand von euch vor, sich die nächste Zeit fortzupflanzen?“, wollte er wissen, bevor er die Lebenswelt des heutigen Nachwuchses beschreibt. Da ist der achtjährige Karl Leonhardt ganz anders dran. Er klaut zwar Fahrräder, doch seine Eltern finden ihn dafür gar „verhaltensoriginell“, weshalb sie ihn gar zum Seminar für Selbstmanagement anmelden. Ja, der Ningel kratzt auch heikle Themen an. „So, wie du bist, bist du gut“, ist seine Bilanz, als er den Optimierungswahn thematisiert. Wenn alle Träume, die man so hat wahr werden würden, dann könnte man die Apokalypse als „Feuerwerk mit Hüpfburg“ bezeichnen. Sagt der Mann, der auch findet, dass der Bereich Hobbysport mehr als leistungsorientiert sei. Was ihn aber nicht davon abbringt, eine Yoga-Krähen-Figur auf dem Hocker des Flügels einzunehmen.