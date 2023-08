Klinik-Praktikum für Schüler aus St. Ingbert Schulpraktikum in Klinik: Wenn die Realität aufs Ärzte-Drama trifft

Zum Beispiel: Mit einer ordentlichen Position Respekt sei er Mitte Juli in das Praktikum gestartet, schreibt der 15-Jährige. „Ziemlich schnell wurde mir klar, dass die Realität in der Notaufnahme doch eine andere ist, als das, was man sich so vorstellt.“ Gleich an seinem ersten Tag habe der Rettungsdienst eine junge Frau mit einer psychischen Erkrankung eingeliefert, die sich selbst verletzt hatte und krampfend aufgefunden worden war. „Notaufnahme ist – das wurde mir schnell klar – nicht nur cool und ,Action‘“. Und weiter: In der ersten Praktikumswoche sei es sehr heiß gewesen, „entsprechend viele Menschen kamen mit Kreislaufproblemen zu uns. Gemeinsam mit den Pflegekräften durfte ich den Blutdruck, den Puls, und die Temperatur messen, und beim Anlegen von Infusionen helfen. Oft ging es den Patienten rasch wieder besser, und sie konnten nach ein paar Stunden nach Hause gehen.“ Und als es an diesem Tag auch noch hieß, es komme ein Schockraum-Patient, sei er ziemlich aufgeregt gewesen. „Wer im Schockraum erstversorgt wird, dem geht es meistens richtig schlecht. Bei unserem Patienten vermutete der Notarzt einen Schlaganfall. Alles wurde vorbereitet, schon bevor der Patient eintraf. Besonders beeindruckend fand ich das CT im Schockraum, mit dem innerhalb weniger Minuten Schichtbilder vom Gehirn des Patienten gemacht wurden. Glücklicherweise hatte der Patient am Ende keinen Schlaganfall.“