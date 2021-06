Unfall in St. Ingbert : Junger Radler wird leicht verletzt

Ein 12-jähriger Junge aus St. Ingbert ist auf seinem Fahrrad am Samstagabend (19. Juni) von einem Auto erfasst worden. Der Junge befuhr den Seitenarm der Ensheimer Straße in Richtung Stadtmitte. Ein 51-jähriger Autofahrer aus St. Ingbert befuhr die vorfahrtsbrechtigte Hans-Schöneberger-Straße in Richtung Ensheimer-Straße.