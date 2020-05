Ursache unklar : Junge Radlerin schwer verletzt

Foto: dpa/Stefan Puchner

Oberwürzbach Am Donnerstagnachmittag (21. Mai) gegen 15.50 Uhr ist ein zwölfjähriges Mädchen bei einem Unfall mit dem Fahrrad in Oberwürzbach schwer verletzt worden. Das Mädchen war mit ihrem Bruder in der Steckentalstraße aus der Wölbelstraße kommend in Fahrtrichtung Hauptstraße unterwegs.