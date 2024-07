Lesung in St. Ingbert Auf den Flügeln der Fantasie in die Ferien

Der diesjährige Welttag des Buches am 23. April wird Ute Strullmeier, Mitarbeiterin der Buchhandlung Friedrich, wohl in besonders schöner Erinnerung bleiben. Denn anlässlich dieses Tages verlosen der Dachverband der Buchhandlungen, der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und die Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen seit einigen Jahren Autorenlesungen. Man sollte sich möglichst für Autoren bewerben, die aus der Nähe kommen, damit sie nicht so eine weite Anfahrt haben. Jedesmal bewarb sich Ute Strullmeier, und in diesem Jahr hatte sie Glück. Sie war eine von 400 Bewerberinnen und gewann eine Autorenlesung mit Juma Kliebenstein aus Saarbrücken, die bisher 17 Kinder- und Jugendbücher veröffentlichte. Juma Kliebenstein freute sich am vergangenen Mittwoch mindestens genauso wie ihre Gewinnerin, in St.Ingbert in der Rischbachschule lesen zu dürfen. Zwei dritte und eine vierte Klasse lauschten aufmerksam, als Juma aus ihrem Buch „Die schlimmste Klasse der Welt“ las.