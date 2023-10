Vor Kommunalwahl 2024 Junge Liberale führen FDP-Liste zum Stadtrat an

Mit der Aufstellung eines jungen Liberalen zum Spitzenkandidaten folgte die FDP in St. Ingbert einstimmig einem Ziel ihres Ortsverbandsvorsitzenden René Keller. „Wir wollen etwas ändern, indem wir der Jugend unser Vertrauen signalisieren“, meint Keller. Dass damit auch die Verantwortung einhergeht, sich nicht nur um junge Belange einzusetzen, wisse Julian Brenner. „Mir liegt nicht nur meiner meine Generation am Herzen, sondern vor allem das harmonische Zusammenleben,“ so der FDP-Spitzenkandidat. Barrierefreiheit sei von starker Bedeutung, da spiele das Alter keine Rolle. Ebenso wie vereinfachte Behördendigitalisierung für alle. „Denn es ist ein Vorurteil, dass nur ältere Menschen Probleme mit dem Verwaltungsdschungel haben. Daher brauchen wir neben leichter Sprache und vereinfachten Formularen unter anderem ein Servicetelefon und weiterhin persönliche Ansprechpartner“, so Brenner.