Süielnachmittag in St. Ingberter Seniorenheim Jugendliche und Senioren treffen sich zum offenen Spielenachmittag

Von Anfang an mit dabei sind einige Schülerinnen und Schüler der Albertus-Magnus-Realschule, die mit viel Freude „Mensch ärgere Dich nicht“, Rummy-Cup, Skat oder Schach mit den Senioren spielen. Im Bruder-Konrad-Haus in St. Ingbert sind sehr viele klassische und neue Brett- und Kartenspiele vorhanden. Eine Wii, eine elektronische Spielekonsole mit Anschluss an einen Beamer, wurde vom Rotary-Club St. Ingbert zur Verfügung gestellt. Hier ist besonders „Bowling“ für viele ein ganz neues Spieleerlebnis und begeistert Jung und Alt. Und in den Pausen kann man sich mit Kuchen und alkoholfreien Getränken für die nächste Spielrunde stärken. Weitere Mitspieler sind willkommen, so die Organisatoren.