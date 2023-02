Jugendfußball : FC Homburg kommt an SV Elversberg nicht vorbei

FC Homburg kommt an SV Elversberg nicht vorbei

St Ingbert Nachwuchs des Fußball-Drittligisten gewinnt bei den Kreismeisterschaften in St. Ingbert die Titel von der E- bis zur B-Jugend.

Und der Sieger ist: die SV Elversberg. Bei den Hallenfußball-Kreismeisterschaften der Jugend in der St. Ingberter Wallerfeldhalle gewann der Nachwuchs des Drittliga-Spitzenreiters von der E- bis zur B-Jugend in allen Altersklassen den Titel. Bei den A-Junioren hatten die Elversberger keine Mannschaft gemeldet. Im ältesten Jahrgang gewann die SG DJK St. Ingbert-Rohrbach, die den FC Homburg und den TuS Wiebelskirchen jeweils zweimal besiegte. Weil der FV Neunkirchen seine Teilnahme aus personellen Gründen abgesagt hatte, wurde in der A-Jugend eine doppelte Runde mit drei Mannschaften gespielt. Der FC Homburg wurde Zweiter.