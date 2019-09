Feuerwehr : Feuerwehrnachwuchs zeigte sein Können

65 Kinder und Jugendliche der Feuerwehren aus den fünf St. Ingberter Löschbezirken rückten am Samstag zu ihrer Hauptübung an der Pestalozzischule aus. Foto: Cornelia Jung

Rohrbach/St. Ingbert Der Löschbezirk Rohrbach war dieses Jahr für die Ausrichtung der Hauptübung der St. Ingberter Jugendfeuerwehren verantwortlich. Deshalb rückten 65 Kinder und Jugendliche am Samstag zu einem fiktiven Brand in der Pestalozzischule aus.

Von Cornelia Jung

Vor der Pestalozzischule stauten sich am frühen Samstagnachmittag die Feuerwehrfahrzeuge und auch auf dem Schulhof dominierten die roten Autos. Überall standen Anwohner und Interessierte mit gezückten Handys und Fotoapparaten, um den Einsatz für die Ewigkeit festzuhalten. Niemand wies die Zuschauer zurecht, denn die Öffentlichkeit war gewünscht. Und der Einsatz kein realer. Es handelte sich um die jährliche Hauptübung der Jugendfeuerwehren der Stadt, die zur Pestalozzischule beordert wurden. Der Jugendbeauftragte des Löschbezirks Rohrbach, der diesmal für die Ausrichtung verantwortlich war, hatte sich folgendes Szenario ausgedacht: In der Schule, in der sich noch Personen befinden, brennt es. Hauptaufgaben für die 65 Jugendfeuerwehrleute zwischen acht und 20 Jahren waren also die Menschenrettung und die Brandbekämpfung. Nach eineinhalb Stunden waren die sechs von Rauch und Feuer eingeschlossenen Menschen geborgen und das angenommene Feuer mit viel Wasser aus 19 Strahlrohren gelöscht. „Die Übung ist so konzipiert, dass alle was zu tun haben. Deshalb sind es mehr Schläuche als eigentlich gebraucht werden. Jeder will doch mal den Schlauch halten. Schließlich soll es den Kindern und Jugendlichen auch Spaß machen“, sagte St. Ingberts Wehrführer Jochen Schneider.

Und den hatten die Teilnehmer der Übung. Mit dem nötigen Ernst wendeten sie ihr erworbenes Wissen gut an, hatten aber immer noch Zeit, sich mit einem Lachen im Gesicht und stolz den Fotografen zu stellen. Vom Schulhof aus beobachtete auch die Schulleiterin das Geschehen. „Die Übung kann für uns als Schule nur von Vorteil sein. Da merkt man, wo die Mängel im Brandschutz sind“, so Nadine Müller. „Wir machen mit unseren Schülern ganz viel in Sachen Brandschutz. So hatten wir in den vergangenen zwei Jahren Feuerwehrprojekte und einen einwöchigen Workshop mit den Löschbezirken Hassel und Rohrbach für die dritten und vierten Klassen. Wir schauen auch, dass wir sie so für die Feuerwehr begeistern können.“ Alle zwei bis drei Jahre wolle man diese Kooperation anbieten. Mit alle diesen Maßnahmen lernen die Schüler der Pestalozzischule und ihrer Dependance Eisenbergschule in Hassel so die Grundzüge des Brandschutzes kennen. Eine gute Voraussetzung zum Eintritt in die Feuerwehr.

Hausmeister Markus Schäfer stand ebenfalls am Rande des Pausenhofs und sah sich die Übung ebenfalls interessiert an: „Soweit ich weiß, ist es das erste Mal, dass solch eine Übung bei uns stattfindet. Ich finde das sehr gut. Erst vor kurzem hatten wir in der Schule eine Begehung mit dem Brandschutzbeauftragten. Wir sind gut ausgestattet und haben auch breite Gänge, die als Fluchtweg ideal sind.“