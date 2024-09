Feuerwehr St. Ingbert Jugendfeuerwehr übte mit THW-Nachwuchs

„Es geht los“, rief gerade ein Mann, der offenbar einen Funkspruch eines Feuerwehrangehörigen mitbekommen hat, der schon vorzeitig an der Einsatzstelle war. In der Tat: Plötzlich sind die ersten Martinshörner zu hören und um 13.04 Uhr erscheint das erste Feuerwehr-Auto. Nur drei Minuten später ist auch das Einsatz-Fahrzeug des THW vor Ort. Insgesamt werden es am Ende 16 Fahrzeuge in rot und blau sein, die zur Schule kommen. Mit dabei ist auch der große Einsatzwagen der St. Ingberter Wehr mit der Drehleiter. Die Jugendlichen dort haben, als die Leiter ausgefahren wurde, zunächst ein wenig technische Probleme: Offenbar war der Druck an dem einen Anschluss nicht groß genug, weshalb der Wasserstrahl nur überschaubar war. Also wechselte man an den Auslass daneben, und das Problem war gelöst. Währenddessen hatte kurz zuvor einer der beiden Jungen auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs nebenan zu dem Kollegen am Auto „Wasser marsch!“ gerufen. Die jungen Retter zielen auf die Schule, in der ein Brand angenommen wird. „Es geht darum, dass die Jungen Spaß haben und Wasser spritzen dürfen“, erklärt Jochen Schneider gegenüber unserer Zeitung die Situation. Wie der St. Ingberter Wehrführer mitteilte, stehe bei diesem Löschangriff das Erlebnis im Vordergrund und nicht der mittelbare Bezug zum angenommenen Ereignis.