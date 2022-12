Gemeinsame Übung : Wie Kinder zu Lebensrettern werden

Die Junghelfer des THW mit der DRK-Kreisvorsitzenden Claudia Meyer-Lang (Zweite von links). Foto: Cornelia Jung

StIngbert Der Jugend des Technischen Hilfswerkes (THW) St. Ingbert werden in der Ausbildung technische Grundkenntnisse vermittelt. Jetzt ist eine Erste Hilfe-Ausbildung dazugekommen. In Kooperation mit dem DRK.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cornelia Jung

Das Technische Hilfswerk (THW) ist wohl jedem ein Begriff. Man assoziiert damit zum Beispiel technische Hilfestellungen beim Brückenbau oder Hochwasserereignissen. Aber auch die Technische Hilfeleistung für Personen in Notlagen gehört zu einem der Hauptinhalte der Ausbildung. Bereits Kinder und Jugendliche lernen Grundkenntnisse dazu spielerisch in ihren gemeinsamen Gruppenstunden. Sobald eine verletzte Person aus einer Gefahrenzone gerettet wird, ist es wichtig zu wissen, was zu tun ist. Da kommt dem THW seine Vernetzung mit anderen Hilfsorganisationen zugute. So hatte die Tochter der neuen Vorsitzenden des DRK-Kreisverbandes St. Ingbert, Claudia Meyer-Lang, die Idee zu einer Kooperation, bei der die Erste Hilfe im Mittelpunkt stand.

Anna-Maria Meyer ist in der Jugendleitung des THW tätig und absolvierte eine Ausbildung als Rettungssanitäterin. Als Mitglied des THW vermittelt sie Kindern und Jugendlichen erste technische Kenntnisse zur Rettung und Bergung und organisiert Übungen, wie man Verletzte aus schwierigen Situationen befreit. Das kann zum Beispiel eine Rettung aus kaltem Wasser sein, wenn jemand beim Schlittschuhlaufen durch das dünne Eis eines Sees gebrochen ist. „Wenn ein Unglück geschehen ist, sind die Mitglieder des THW als Retter oft zuerst vor Ort“, so Meyer-Lang. Deshalb erachtet sie es als wichtig, dass auch eine adäquate Erstversorgung der Verletzten stattfindet. Das will gelernt sein. Und genau aus diesem Grund vermittelte die Ärztin den THW-Kindern und -Jugendlichen im Rahmen des Übungsdienstes, was in solch einem Ernstfall zu tun ist.

Die aktive Notärztin erklärte, wie man prüft, ob eine Person Lebenszeichen hat oder nicht und wie man im Bedarfsfall einen Notruf absetzt. Zudem wurde nützliches Wissen zur Zusammensetzung der Luft und biochemische Kenntnisse bezüglich der Naturkreisläufe vermittelt. Danach durften die Jugendlichen ausgiebig an einem „Phantom“ des DRK üben.

Als „anstrengend“ und „schweißtreibend“ empfanden die jungen Beteiligten den Abend, aber auch als sehr lehrreich. So merkte der Nachwuchs des THW, dass bei optimaler Technik das Drücken des Brustkorbes bei den Wiederbelebungsmaßnahmen leichter von der Hand geht, wenn man seine Kräfte durch Abwechseln mit einem Partner optimal ausnutzen kann und dass eigentlich nichts falsch gemacht werden kann. Um den richtigen Rhythmus zu finden, ließen die Ausbilderinnen und Ausbilder des THW das Lied der Bee Gees „Stayin´ alive“ im Hintergrund laufen. Für Grundschüler kann es auch das Lied der Pippi Langstrumpf sein.

Dies sorgte für zusätzliche Motivation, so lange durchzuhalten, bis eine Ablösung durch den Rettungsdienst erfolgt. Und das können schon mal ganz schön lange acht Minuten sein. Die Routine der Erste-Hilfe-Maßnahmen wird kommen, denn es sind weitere solcher Treffen geplant. Für viele der jüngsten THW-Mitglieder war es die erste Berührung mit Erster Hilfe, wie Meyer-Lang feststellte.