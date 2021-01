Wissenschaftsforum St. Ingbert : Experte Dr. Jürgen Rissland erläutert die Impfung gegen Covid-19

St. Ingbert Virologe Jürgen Rissland hält am 19. Januar einen Online-Vortrag beim Wissenschaftsforum St. Ingbert.

Das Wissenschaftsforum St. Ingbert im Mint-Campus bietet nach technischen Problemen in der vergangenen Woche am kommenden Dienstag, 19. Januar, ab 19.30 Uhr erneut den Online-Vortrag „Impfungen gegen COVID-19: Rationales und Irrationales“ mit Dr. Jürgen Rissland, Institut für Virologie des Universitätsklinikums des Saarlandes an.

Jürgen Rissland studierte als gebürtiger Saarländer Humanmedizin an der Universität des Saarlandes, begann seine klinische Ausbildung in der Chirurgie und promovierte in Homburg. Anschließend wechselte er über Köln nach Münster. Dort begann er ein berufsbegleitendes Studium an der Keele University in Großbritannien, welches er – jetzt schon in Diensten für das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz – 2008 abschloss. Seit Februar 2011 ist Jürgen Rissland als leitender Oberarzt im Institut für Virologie am Universitätsklinikum des Saarlandes wieder im Saarland tätig.