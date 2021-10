Pfarrkirche St.Johannes in Rohrbach : Bald wieder Gottesdienste in der Rohrbacher Pfarrkirche St. Johannes

Bei der Feierstunde (von rechts): Ortsvorsteher Roland Weber, OB Ulli Meyer, Pfarrer a. D. Berthold Koch, Pfarrer Alexander Klein, Andreas Michaeli von Michaeli & Jung und Architekt Reneo D’Onghia vom bischöflichen Bauamt in Speyer am Grundstein der Kirche St. Johannes in Rohrbach. Foto: Reinhard Gehring

Rohrbach Mit einem Gottesdienst feierte die Pfarrei Heiliger Martin am vergangenen Sonntag (24. Oktober) den 130. Jahrestag der Grundsteinlegung für die Rohrbacher Kirche St. Johannes und die aktuelle Sanierung des Kirchendaches.

Anfang März hatten die Arbeiten zur Dachrenovierung an der Johanneskirche begonnen. Pfarrer Alexander Klein betonte beim Empfang nach dem Gottesdienst, dass die Renovierungsarbeiten optimal verlaufen seien. Natürlich seien die Kosten für die Pfarrei gewaltig und er hoffe, dass der Betrag von 238 000 Euro auch mit Hilfe der Bevölkerung und ortsansässiger Firmen gestemmt werden könne. Weitere Auskunft dazu gebe es im Pfarrhaus unter Tel. (0 68 94) 5 12 46. Erste Aktionen laufen bereits. Im Pfarrbüro und donnerstagsnachmittags in der Ortsverwaltungsstelle Rohrbach gibt es für die Bevölkerung große und kleine Kerzen mit Johannes-Kirchen-Motiv sowie Nudeln (Kirchen) in 250-Gramm-Päckchen. Der Erlös aus dem Verkauf fließt in die Renovierung an der Kirche.