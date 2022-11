100. Geburtstag : Johanna Reichard aus St. Ingbert nun im Kreis der 100-Jährigen

St. Ingbert Sie wurde wenige Jahre nach dem Ersten Weltkrieg geboren: Nun wurde Johanna Reichard aus St. Ingbert 100 Jahre alt.

Am 22. November 1922, als die Folgen des Ersten Weltkriegs noch deutlich zu spüren waren und die Weimerer Republik bestand, wurde in einer Familie in Herrensohr gefeiert: die Geburt der Tochter Johanna. Heute wohnt Johanna Reichard in St. Ingbert und feiert ihren 100. Geburtstag. Als Gäste empfängt sie zusammen mit ihrer Tochter Lieselotte und ihrem Sohn Gerd eine Reihe von Gästen, darunter ihre Freundin Lieselotte Abel und Ulrike Mauß, die im Auftrag des Saarpfalz-Kreises kommt und die Wünsche von Landrat Theophil Gallo überbringt. Zudem sind Ortsratsvorsitzende Irene Kaiser und Oberbürgermeister Ulli Meyer gekommen und überreichen ihr eine Gourmetkiste mit Leckereien aus der Biosphäre.

„Insgesamt gibt es derzeit vier 100-Jährige in St. Ingbert“

„Zuletzt habe ich Sie an Ihrem 95. Geburtstag besucht“, erinnert sich Ulli Meyer, „und ich freue mich, Sie heute hier noch genauso rüstig zu sehen!“ Irene Kaiser berichtet, dass Frau Reichard beim Seniorennachmittag dieses Jahres als älteste anwesende Bürgerin geehrt wurde. „Insgesamt gibt es derzeit vier 100-Jährige in St. Ingbert“, erzählt sie, „das ist ein begnadetes Alter.“

Johanna Reichard, die als junge Frau zur Frisörin ausgebildet wurde, hat an ihrem Ehrentag sehr viel Freude an ihren Besuchern. Vor 60 Jahren sei sie mit ihrem Mann und den Kindern nach St. Ingbert in die verlängerte Annastraße gezogen, wie sie berichtet. Die liebevoll von ihren zwei Kindern, zwei Enkelkindern und vier Urenkeln umsorgte Dame lebt noch in ihrem Haus. Zweimal pro Woche gehe sie in die Tagespflege, das mache Spaß. „Aber das Üben meiner Logopädieaufgaben macht keinen Spaß. Doch die Logopädin ist sehr nett“, erzählt die Jubilarin.