VHS St. Ingbert : Jörg Schuh bietet eine Gewässerexkursion an

Jörg Schuh bietet eine Gewässerexkursion an

Rohrbach Die VHS-Nebenstelle Rohrbach startet ihre Angebote mit einem Ausflug in die Natur rund um den Glashütter Weiher.

Auftaktveranstaltung der VHS-Nebenstelle Rohrbach ist eine Gewässerexkursion im Bereich des Glashütter Weihers am Samstag, 13. Juni, ab 14 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz Glashütte (hinterer Parkplatz). Dozent ist Jörg Schuh. Die Bildungsveranstaltung ist durch die Abteilung Ordnungsaufgaben der Stadt St. Ingbert genehmigt.

An drei Gewässern werden Proben genommen und analysiert. Die Teilnehmer führen unter anderem Wasser- und Bodenuntersuchungen nach vorheriger Einweisung eigenständig durch. Dabei können verschiedene Methoden angewandt werden: die elektronische, das PH-Meter, Teststreifen und alle Reagenzien. Gefundene Tiere und Pflanzen werden bestimmt und ihre Funktion erklärt. Auf verschiedene Lebensräume (Biotope), Weiher, Bach, Tümpel, Quellen, Auwald und saurer Fichtenwald und ihre Funktion wird ebenfalls eingegangen. Der Abstand von 1,5 Metern kann ohne Weiteres eingehalten werden.

Die Landschaft und Natur um den Glashütter Weiher ist in unserer Region einzigartig. So entdecken die Teilnehmer die für jeden Lebensraum charakteristischen Pflanzen und Tiere. Dabei gilt: Was man kennt, schützt man. Nach der Exkursion haben die Teilnehmer Grundkenntnisse, um zu Hause das gewünschte Biotop zu schaffen. Ausstattung wie Sieb, Behälter und Untersuchungsutensilien werden vom Dozenten zur Verfügung gestellt. Notizblock und Stift wären von Vorteil. Der Dozent ist promovierter Chemiker und Umweltgutachter. Die Veranstaltung ist auf zehn Teilnehmer begrenzt. Die Teilnahme ist kostenlos.