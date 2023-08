St. Ingbert Mann bedroht Jobcenter-Mitarbeiterin am Telefon – und sitzt einen Tag später im Gefängnis

Am Dienstag, 29. August, rief der Mann in den frühen Morgenstunden das Jobcenter in St. Ingbert an. Er erreichte eine Mitarbeiterin und fing an, die Frau zu bedrohen. Das sei sehr profan gewesen, er wolle vorbeikommen und alles kurz und klein schlagen, beschreibt ein Sprecher der Polizei die Situation.