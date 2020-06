Landesbester Azubi arbeitet in St. Ingbert : Top-Noten für den jungen Dialogmanager

Jens Weiß ist Servicekraft für Dialogmarketing in der Firma Summacom in St. Ingbert. L Foto: BeckerBredel

St. Ingbert Im vergangenen Jahr schloss Jens Weiß seine Ausbildung als Servicekraft für Dialogmarketing als Landesbester ab. Dafür wurde er von der Industrie- und Handelskammer und Ministerpräsident Tobias Hans ausgezeichnet.

Seine Ausbildung im Servicecenter Summacom in St. Ingbert, das für Kundenservice, Vertriebsunterstützung und Training zuständig ist, dauerte zwei Jahre. „In der Gesellenprüfung habe ich einen Notendurchschnitt von 1,0“, erzählt der 28-jährige stolz. Die Schule sei ihm nicht schwer gefallen, er habe immer gut im Unterricht aufgepasst. „Mir gefällt besonders, dass meine Arbeit so abwechslungsreich ist. Man sieht jeden Tag andere Gesichter, und kein Tag ist wie der andere“, so der Homburger. Bei der Summacom kann Jens Weiß nun das dritte Ausbildungsjahr und somit seinen Kaufmann anschließen. Der Abschluss nennt sich dann „Kaufmann für Dialogmarketing“.

Nach dem letzten Ausbildungsjahr hat Weiß seine Festanstellung schon sicher. Das Unternehmen hat sie ihm verbindlich zugesagt. Eingesetzt werde er dann in der Steuerung der eingehenden Anrufe und Mailverteilung. Der Landesbeste sagt: „Wir überprüfen, wann die Anrufe angenommen werden, dass die Leute nicht zu lange in der Warteschlange bleiben müssen, und und und“. Später möchte er eventuell noch eine Weiterbildung zum Betriebsfachwirt absolvieren. Während seiner Ausbildung erhielt er viel Unterstützung von seinem Ausbildungsbetrieb. „Es gab und gibt immer einen Ansprechpartner in der Firma, egal ob Fragen zur Schule oder der Arbeit bestehen“, so Weiß. In der zweijährigen Ausbildungszeit konnte er in viele Abteilungen schnuppern, so zum Beispiel die Buchhaltung, Marketing, Beauftragtenwesen, oder er führte verschiedene Azubi-Projekte zum Thema „Datenschutzschulungen“ durch.