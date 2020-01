Imkerverein 1903 Oberwürzbach : Imkerverein wirbt um neue Mitglieder

Der Lehrbienenstand des Imkervereins Oberwürzbach. Foto: Elisabeth Pintarelli

Oberwürzbach Wer Lust hat, das Leben der Honigbiene kennenzulernen, ist beim Imkerverein 1903 Oberwürzbach an der richtigen Adresse. Der Verein und sein Vorstand wollen Interessierten helfen, mehr über die Honigbiene im eigenen Garten zu erfahren.

Der Verein arbeitet nicht eigennützig, sondern orientiert sich vielmehr an den Honigbienen, die er pflegt. Die Bienen arbeiten ausschließlich gemeinnützig. „Alles was wir von Euch wollen ist, dass Ihr in unserem Verein mitarbeitet. Wir erzählen Euch dann im Gegenzug alles über die Honigbiene“, wirbt der Imkerverein . „Um das Arbeiten an den Bienenvölkern zu lernen, braucht man Fachwissen und Jahrzehnte lange Erfahrung – und das haben wir.“

Der Imkerverein will Interessierte 2020 durch das „Bienenjahr“ begleiten und alle notwendigen Kennt- nisse vermitteln. Der Verein bietet regelmäßige Besprechungen am Bienenvolk, vermittelt Neu-Imkern alles, was es an Bienenwohnungen auf dem Markt gibt, es kann jeder frei entscheiden, was er möchte. Hierbei kann man sich im Imkerfachhandel beraten lassen – wenn erwünscht auch in Begleitung eines Mitglieds des Imkervereins. Und der gibt ein weiteres Versprechen ab: „Wir legen auch großen Wert auf eine Betreuung der Mitglieder nach dem ersten Bienenjahr.“

In diesem Jahr stehen in Oberwürzbach folgenden Arbeiten an: erste Völkerdurchsicht nach dem Winter, das Wachsen der Völker bis zum Aufsetzen der Honigräume, Schwarmverhinderung, Ablegerbildung und Gesundheitszeugnis.