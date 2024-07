Abat+ in St. Ingbert: Mieter mit strategischen Hintergedanken „Büroklotz 1“ gewährt Blick in die neue Arbeitswelt der IT-Branche

St. Ingbert Abat+ nahm vor ziemlich genau zwei Jahren ein neues Gebäude auf dem Gelände des Innovationsparks am Beckerturm in Betrieb. Damals berichtete unsere Zeitung, dass es Platz habe für 70 Fachkräfte. Mit reichlich Luft nach oben. Jetzt erfahren wir, dass Abat+ zwei Etagen des neuen Gebäudes an andere IT-Firmen vermietet hat. Firmen, die ebenfalls Global Player in ihrem Bereich sind, und die umsatz- und mitarbeitermäßig expandieren. Wie geht das zusammen – schrumpft Abat+? Woher kommt der Platz, dass schon nach zwei Jahren freie Flächen vermietet werden können?