Irmgard Kramer zu Gast in St. Ingbert : Eintauchen in eine Welt voll Geschichten

St Ingbert Irmgard Kramer begeistert in der St. Ingberter Stadtbücherei ein Publikums aus 38 Grundschülern mit ihren Geschichten.

Irmgard Kramer stammt aus Dornbirn im Bregenzerwald, war im ersten Leben Volksschullehrerin, bildete sich weiter zum Master of Arts im biografischen und kreativen Schreiben und gestaltet seither eine Fülle von Romanen, die in viele Sprachen übersetzt wurden. Sie erzählte zwanglos von den Übungen der freiwilligen Feuerwehr in ihrer Heimat, und im Nu war ihr junges Publikum in ein temporeiches Leseabenteuer versetzt: In ihrem aktuellen Titel „Pepino Rettungshörnchen“ findet es ein kleines übermütiges Eichhörnchen, das mit seiner Familie auf dem Dachboden einer Feuerwache lebt, super spannend, wenn die Feuerwehrleute zu ihren Einsätzen ausrücken und beschließt, „Rettungshörnchen“ zu werden.