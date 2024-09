Interessent bestätigt Investor für Fischerhütte in Rohrbach gefunden – doch es gibt immer noch ein Problem

Der neue Ortsrat in Rohrbach hat einige Dauerthemen in dem Stadtteil geerbt. Das war am Mittwochabend im Bürgerhaus nicht auszublenden, als Ortsvorsteher Martin Biedermann (SPD) und einige Ortsratsmitglieder in der ersten regulären Sitzung nach der Kommunalwahl eine Premiere hatten. Ein besonderes Erbstück ist unter anderem die Fischerhütte am Glashütter Weiher, die seit 2022 ohne Pächter und seit dem Spätsommer 2023 stadtweit bekannt ist als ein Hort des sehr historischen Grubenstroms. Prompt wollten die Freien Wähler von der Stadtverwaltung und ihren Ratskolleginnen und -kollegen wissen, warum „der desolate Zustand der Fischerhütte noch immer verhindert, dass der Rohrbacher Weiher als touristischer Hotspot ausgebaut wird“ und wie es um einen Investor steht, der an der Hütte interessiert sein soll.