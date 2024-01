Bau von neuem Rasenplatz in St. Ingbert Die SVE forciert Pläne am Mühlwald

Seit der zweiten Dezemberwoche bewegten sich Baumaschinen und Baustellenfahrzeuge fast in Mannschaftsstärke über den Sportplatz Obermühle. Was es mit diesen Arbeiten im Kern auf sich hat, berichtete die Saarbrücker Zeitung kurz darauf. Aus dem alten Braschenplatz am Mühlwald wird in den nächsten Wochen ein Rasenplatz. Und das neue Sportler-Grün wird ein Teil der Infrastruktur, die die SV Elversberg in St. Ingbert weiter ausbauen wird. Der Fußball-Zweitligist, dessen Mannschaft seit dem vorangegangen Sommer bereits im Mühlwaldstadion trainiert, plant ein Trainingszentrum mit zwei Trainingsplätzen sowie obendrein ein großes Gebäude für das Zweiliga-Team und die Geschäftsstelle in der Mittelstadt.