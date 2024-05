Theaterspiel bei der Lebenshilfe Diebe wurden beim Integrationsprojekt spielend dingfest gemacht

So waren Akteure aus dem Kinder- und Jugendwohnheim, aus der St. Ingberter Wohngruppe, aus der Reha Neunkirchen und Auszubildende aus der Saarpfalz-Werkstatt für angepasste Arbeit am Projekt beteiligt. „Eine tolle Aktion“ sei das laut Rech, wovon sich im Anschluss die zahlreichen Zuschauer live überzeugen konnten. Daoud schrieb das Stück „Zusammen gegen die Diebe“ selbst. Darin kämpfen Hahn, Hund, Schmetterling und Spatz gegen zwei Schurken, den Fuchs und die Krähe, die versuchen, Tannu, einen Tannenbaum, zu vergiften. Dabei sind die Bäume doch Spender von Schatten und Träger von Früchten. Als die Vergiftungsaktion keinen Erfolg zeigt, kommt die Säge zum Einsatz. Gemeinsam gelingt es den auf einem Bauernhof lebenden Tieren aber, die Diebe in die Flucht zu schlagen. Der donnernde Applaus galt allen Akteuren, auch dem lebendigen Strauch am Rande der Bühne. In der rund halbstündigen Aufführung steckten 20 Proben Arbeit. „Ich bin stolz auf Euch. Selbst mit Profis brauche ich rund das Doppelte an Zeit“, so Regisseur Mauloud Daoud.