Warnung vor Stillstand Initiative Alte Schmelz hat neue Ideen für das leer stehende Gebäude entwickelt

St Ingbert · Die Bürgerinitiative, die seit Jahrzehnten den Erhalt der denkmalgeschützten Gebäude in St. Ingbert im Auge hat, schlägt Alarm. Einiges sei noch nicht so entwickelt, wie es sein könnte. In einem offenen Brief an Stadt, Fraktionen und Denkmalschutz macht sie eigene Vorschläge.

12.12.2023 , 15:36 Uhr

Mitglieder der Initiative Alte Schmelz vor dem alten Pförtnerhaus, in dem man sich etwa ein Informationszentrum vorstellen könnte. Von links: Jakob Roschy, Werner Deuble, Alfons Blug und Francis Martin. Foto: Eric Kolling

Kommt heute das Gespräch auf das brachgefallene Industrieareal Alte Schmelz in St. Ingbert, ist schnell nur noch die Rede von der dort nun geplanten Cispa-Ansiedlung. Doch dass es im Westen des Areals, anschließend an das noch im Betrieb befindliche Saarstahl-Drahtwerk noch mehrere denkmalgeschützte Gebäude und Richtung Dudweilerstraße sogar einen Englischen Garten gibt, das ist etwas in Hintertreffen geraten.