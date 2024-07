Die Innenstadt wird zur Feiermeile Das Ingobertusfest bedient wieder alle Geschmäcker

Auf der neuen Bühne an der Ecke Kaiser-/Ludwigstraße werden Solo-Künstler wie Lasse Zemmat oder Bands wie The Mad Facta mit akustischen Tönen für eine besondere Stimmung sorgen. Die Rockbühne des Rockfördervereins in der Poststraße richtet sich mit Highlights aus dieser Musikszene vor allem an Rockfans. Das Bühnenprogramm „Im Sumpe“ hält von einer Foreigner Tribute-Band über Soul and Funk bis hin zu heißen Rhythmen für musik- und feierfreudige Besucherinnen und Besucher einen abwechslungsreichen Mix bereit.