Vom Deutschland-Urlaub bis zum Autokauf Ingobertusmesse startet mit weniger Ausstellern

Ganz unbescheiden schreibt auch der Veranstalter Handel und Gewerbe (HGSI) in seiner Internetpräsenz von der „größten Leistungsschau“ im Saarland. Dort steht auch geschrieben, dass die 46. Auflage in diesem Jahr mehr als 100 Aussteller auf den 15 000 Quadratmetern Fläche rund um das St. Ingberter Rathaus präsentieren wolle. Allerdings weist die Ausstellerliste, die seit Montag online ist, nur rund 70 aus. Dennoch soll es eine große Veranstaltung werden: Der Biosphärenmarkt wird im Rathaus-Kuppelsaal über die Bühne gehen, der Sonntag zudem verkaufsoffen sein in der Innenstadt. Samstag und Sonntag wartet auf junge Menschen von 13 bis 17 Uhr ein Mitmach- und Spielprogramm auf der Messe. Am Sonntag, 6. Oktober, ist vormittags ab 11 Uhr Frühschoppen mit der Bergkapelle, um 15 Uhr die Prämierung des St. Ingberter Gartenwettbewerbs.