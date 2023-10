Ingobertusmesse in St. Ingbert Elektroautos, Immobilien-Sanierung – und verschwundene Aussteller (mit Fotos)

Bummelte man am Wochenende über die diesjährige Ingobertusmesse, stellte man schnell fest, dass die Gewerbeausstellung drei große Themen hat: Mobilität, Energie und Bauen. Das war in den Vorjahren Jahr schon der Fall, doch dieses Jahr hatte man den Eindruck, dass der Veranstalter, Handel und Gewerbe St. Ingbert (HGSI), dies noch deutlicher herausstellte. Im Mobilitätszelt auf dem Marktplatz treffen wir bei unserem Rundgang am Samstagnachmittag auf Gerhard Anselmann aus Sulzbach. „Ich habe den Eindruck, dass es weitaus weniger Aussteller als sonst sind. Manche Autohändler, die ich sonst hier finden konnte, sind gar nicht mehr dabei“, glaubte der Rentner, der seit vielen Jahren Stammbesucher der Messe ist.