Nach langer Zwangspause durch Brandschaden Halle bekommt zu Weihnachten Lüftungsgerät

In den Nebenräumen der Ingobertushalle klopft der Hammer. Einem lauten „Autsch“ folgt eine kurze Unterbrechung. Dann nimmt das Werkzeug wieder seine Arbeit auf. Auf dem Hallenboden stehen ein paar Meter weiter verstreut Bauteile für einen großen Lüftungskanal. Die Fachleute bauen ihn in den nächsten Wochen unter der Sporthalle in einen Kriechgang ein. Das Arbeiten mit eingezogenem Kopf wird kein Vergnügen sein, das sieht jeder, der in die Grube schaut. Aber egal ob ein Hammerschlag auf den Finger oder die erschwerten Bedingungen auf der Baustelle, die Stimmung unter den Leuten, die an diesem Morgen in der zentral gelegenen St. Ingberter Sporthalle unterwegs sind, ist gut.