Stadtfest in St. Ingbert : Ingobertusfest findet in alter Größe statt

Tausende Besucher werden wieder Anfang Juli zum Ingobertusfest (hier ein Archivfoto) in der Innenstadt erwartet. Foto: Michael Haßdenteufel/Stadt St. Ingbert/Michael Hassdenteufel

St Ingbert Nach zweijähriger Corona-Pause findet das Ingobertusfest dieses Jahr wie gewohnt am ersten Wochenende im Juli, am Freitag, 1., und Samstag, 2. Juli, statt. Die Kulturabteilung der Stadtverwaltung arbeitet mit Hochdruck daran, das Fest in gewohnter Stärke und doch mit frischem Wind zu organisieren.

So gibt es einige Neuigkeiten: In der Rickertstraße werden die Besucher keine Stände mehr finden, dafür wird der Kernbereich des Festes gestärkt. Die Kaiserstraße wartet demnach mit den traditionellen Ständen der St. Ingberter Vereine und Gastronomen, aber auch mit neuen Angeboten wie afrikanische Speisen, einem veganer Foodtruck oder irischen Fassbieren auf. Auch in der Ludwigstraße werden die mittlerweile stark vertretenen Gastronomen für das leibliche Wohl sorgen. Der Maxplatz und das Bermuda Dreieck bleiben unerlässliche Bestandteile des Festes. „Die diesjährige Teilnehmerzahl ist vergleichbar zu den Vorjahren und kann sich sehen lassen,“ so das Fazit aus der Kulturabteilung.

Das Bühnenprogramm hält von Classic Rock, über Sixties, bis hin zu Party-Cover einiges bereit. Die Stadtwerke-Bühne wird von der Engelbertskirche auf den Parkplatz Wollbach verlegt, wodurch ein exponierter Bühnenbereich für alle Musikliebhaber entsteht. Die DJK SG St. Ingbert verlässt hierzu ihren angestammten Platz und bereichert das Areal um die neue Bühne mit ihrem Standangebot. Dort werden die Besucher dann auch die „Weinstraße“ der Partnerstädte St. Herblain, Radebeul und Rhodt unter Rietburg wiederfinden. Die Rockbühne des Rockförderverein St. Ingbert wird auf dem neu in den Festbereich integrierten Schmelzer Parkplatz einen starken eigenen Bereich finden, der duch des Stand des Vereins IGB-Treffen ergänzt wird.

Für die Kleinen wird sich samstags, von 14 bis 18 Uhr, der neue Parkplatz in der Pfarrgasse in ein Spiel- und Erlebnisparadies für Kinder verwandeln.