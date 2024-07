Ingobertusfest 2024 Das erwartet die Besucher beim Fest in St. Ingbert - ein Top-Programmpunkt fehlt im Flyer

Einen wichtigen Programmpunkt konnten die Organisatoren noch gar nicht ahnen, als sie die Flyer für das Ingobertusfest drucken ließen, das am kommenden Freitag und Samstag in St. Ingbert stattfindet. Denn nur eine Stunde nach der offiziellen Eröffnung des Stadtfestes um 17 Uhr mit Fassbieranstich, der Bergkapelle und Salutschüssen wird um 18 Uhr das Viertelfinalspiel bei der Fußball-EM zwischen Deutschland und Spanien angepfiffen. „Auch ohne großes Public Viewing in St. Ingbert sind viele Standbetreiber gerüstet, auf Fernsehbildschirmen das Spiel zu zeigen“, sagt Anne Schorr, die Ansprechpartnerin für das Stadtfest im Rathaus.