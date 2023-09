Über 100 Aussteller in St. Ingbert So nimmt die Ingobertus-Messe aktuelle Trends auf

An den drei Tagen von Freitag, 29. September, bis Sonntag, 1. Oktober, wird in St. Ingbert die inzwischen bereits 45. Auflage der Ingobertus-Messe gefeiert. Lief deren Vorbereitung bisher noch im Verborgenen, wird das im St. Ingberter Veranstaltungskalender tief verwurzelte Ereignis ab der kommenden Woche auch für Bürgerinnen und Bürger zunehmend sichtbar. Schon am Montag werden die ersten Materialien für die drei Ausstellungszelte auf dem Marktplatz, hinterm Rathaus und vor der Feuerwehrzentrale angeliefert, ab dem folgenden Wochenende beginnt dann auch der Messebau in den Hallen und Zelten. Dieser Zeitplan sowie Einzelheiten zum Programm wurden jetzt gemeinsam von Handel & Gewerbe (HGSI) als Veranstalter, Plan-Events als Organisator und der Stadt als Unterstützer der Presse vorgestellt.