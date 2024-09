Stadtrat St. Ingbert So soll es mit der Baumwollspinnerei weitergehen

Der Bau- und Werksausschuss (BWA) des St. Ingberter Stadtrates hat sich am Dienstagabend umfassend über die Baumaßnahme Baumwollspinnerei informieren lassen. Im Sitzungssaal des Rathauses erhielt man durch das Projektteam für den Umbau des Gebäudes in einen Verwaltungs- und Museumssitz gut zwei Stunden viel Hintergrundwissen. Dabei ging es von der Historie bis zum aktuellen Stand der Planungen der Maßnahme. „Es gibt viele Diskussionen und Ängste“, beschrieb Oberbürgermeister Ulli Meyer (CDU) eingangs die Situation, in der Transparenz wichtig sei.