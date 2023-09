Aktionstag in St. Ingbert zu Demenz Erinnerungen an früher fordern das Gedächtnis

Weisgerber hatte wenige Erkrankte, dafür umso mehr pflegende Angehörige im Zuhörerkreis. Das Langzeitgedächtnis fordern und fördern, Aha-Erlebnisse generieren und die Stadt, in der man gelebt hat, wieder aufleben zu lassen, das verbirgt sich hinter dem neudeutschen Begriff des „Memory Walks“, der zentraler Bestandteil des Demenz-Infotags war. In die gleiche Richtung zielen die „Memory-Koffer“, die das Netzwerk dabeihatte. Einen Koffer zum Thema Kindheit stellte Horst Schneider vor. In ihm gesammelt sind die typischen Kinderspielzeuge und Utensilien, die Menschen emotional in ihre Kindheit zurückrufen, die heute über 65 sind. Oft wird das Gedächtnis, das verloren geglaubt ist, beim Umgang mit diesen Utensilien wieder wach. Gleiches passiert beim Koffer mit Dingen aus dem Bergbau. Wer beruflich dort seine Heimat hatte, wird beim Stöbern in den historischen Handwerkszeugen wieder Erinnerungen wecken können. Ein Koffer, sogar mit Fußballhistorie, ist gerade in Planung. Schneider erzählt, dass auch alte Märchen in der Lage sind, Erinnerungen zu wecken. Drei Märchenerzählerinnen, die sich auf den Umgang mit Demenzkranken spezialisiert haben, sind über das Netzwerk zu finden.