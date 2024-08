Hochwasserschutz in St. Ingbert Info-Broschüre zum Schutz vor Rückstau aus dem Kanalnetz

Was diese Rückstauebene genau ist, und wie jedes Haus gegen Rückstau abgesichert werden kann, erläutert die „Rückstau-Broschüre“. In leicht verständlichen Texten und übersichtlichen Bildern wird erklärt, was Hausbesitzer tun können, um ihr Haus zu schützen. Die Broschüre ist im Internet unter https://t1p.de/ygbox jederzeit abrufbar. Darüber hinaus bietet die Stadt St. Ingbert eine kostenlose Beratung durch den Abwasserbetrieb an. Hausbauer und Hausbesitzer finden die Kontaktdaten auf der letzten Seite der Broschüre.