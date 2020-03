Kostenpflichtiger Inhalt: Im Sudhaus St. Ingbert gibt es was zu entdecken : Hier braut sich wirklich was zusammen

Oliver Muskalla braut im Innovationspark Bier made in Dengmert unter dem Handelsnamen "Herz & Heimat". Das Bild entstand vor den Lagertanks im „Sudhaus“. Foto: Cornelia Jung

St. Ingbert Der „Sudhaus“-Chef und die wundersame Welt der so innovativen wie unterschiedlichen Biere in St. Ingbert.

Erst schweift das Auge zur Theke, dann noch ein bisschen höher in Richtung Decke. Und was lesen wir da in fetten Buchstaben? „Hier braucht sich was zusammen“. Genau. Denn wir sind zu Gast am Beckerturm. Wir haben eine Verabredung in der allseits bekannten Gaststätte „Sudhaus“ mit Oliver Muskalla, dem Chef der Lokalität. Weil wir seine flüssigen Produkte kennen gelernt haben - anlässlich des Neujahrsempfangs der Stadt St. Ingbert im Januar in der Festhalle. Da standen sie dann in Reih‘ und Glied , die Fläschchen mit den besonderen Flüssigkeiten: fünf ganz unterschiedliche Biere des 47-Jährigen mit dem Label „Herz & Heimat – Craft Beer Saar“.

Da gibt es zunächst einmal den „Weisgerber“ als das süffige Helle. Gefolgt vom „Kronprinz“, ein hopfiges Pale Ale. Es schließt sich an das Bernstein-Weizen mit Namen „Ludwig“ sowie ein „Niko’s“ genanntes Bier. „Eine Hommage an Niko Becker, den Erfinder des extra herben Geschmacks in unserer Heimatstadt St. Ingert“, wie es in dem begleitenden Handzettel dazu heißt. Last not least dürfen wir den „Anton“ nicht vergessen - als das malzige Dunkle mit seiner „facettenreichen Schokoladenseite“.

Nanu, in St. Ingert gibt es nicht nur Becker-Bier, sondern auch noch etwas ganz anderes? Fangen wir doch mal von vorne an. Ja, sagt der Inhaber der Gaststätte, und zwar schon seit Anfang 2017, die Jahre zuvor sei das mehr ein hobbymäßiges Späßchen gewesen. Ein paar Liter zum Hausgebrauch.

Was das Bier-Getränk ganz allgemein angeht, hat Wirt Muskalla auf Mallorca eines getrunken, das er als überaus lecker empfand. Als absolut kompatibel mit seinen Geschmacksnerven, ein richtiger Kick: „Es hat mich fasziniert.“ Ein totaler Bier-Fan ist er geworden, hat sich in die Materie hineingeschafft, ist ein paar Parametern auf den Grund gegangen, hat am Handwerklichen herumgeschraubt und dann mit dem ersten Rezept für den „Weisgerber“ begonnen. „Ich wollte ein süffiges Helles machen, das viele Leute erreicht“, sagt der zweifache Familienvater. Anfangs „war das schon hartes Brot“, erzählt der Wirt, der Koch gelernt hat und „ganz nebenbei“ auch noch Betriebswirt ist. „Jeder kleine Brauer agiert wie ein Koch, da gibt es immer etwas zu entdecken“, fügt er noch hinzu. Der Niederwürzbacher, aber gefühlter St. Ingberter – „das Herz hängt hier“ – ist seit 20 Jahren in der Gastronomie tätig.

Manchmal sei beim Brauen auch mal etwas daneben gegangen. Doch irgendwann stellte sich die Routine ein, und schon ging’s ab. Muskalla gerät ins Schwärmen in Hinblick auf das „irwitzig weite Feld der Braukunst“. Seine Produkte haben indessen Fahrt aufgenommen, auch im Einzelhandel findet man die Fläschchen mit dem ansprechenden Etikett. Einen ganz besonderen Bier-Fan hat er, bei dem natürlich das Becker-Bier aus dem Zapfhahn läuft, inzwischen auch: den ehemaligen Brauereichef Niko Becker. Das „Niko’s“ genannte Tröpfchen, so meint der heutige Senior, komme geschmacklich ganz nahe ans Beckers Extra heran.

Bier-Tastings bietet im Übrigen das Gasthaus des St. Ingberter Lokalpatrioten auf Nachfrage an. Diese finden dann in der „Braustube“ statt. „Dort kann man auch feiern“, sagt der Gastronom.

Fünf Biersorten gibt es bisher von der kleinen Brauerei im St. Ingberter „Sudhaus“. Foto: Cornelia Jung