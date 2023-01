Naturschutzbund St. Ingbert : Auch St. Ingberter sollen am Wochenende Wintervögel zählen

Blaumeisen fielen in den vergangenen Jahren in großer Zahl dem tödlichen Suttonella-Bakterium zum Opfer. 2022 zeigte sich ihr Bestand gut erholt. Foto: Kathy Büscher/Nabu/Kathy Büscher, Nabu

St Ingbert Die jährliche bundesweite Aktion des Naturschutzbundes startet an diesem Freitag und läuft bis kommenden Sonntag.

Von diesem Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Januar, findet erneut die vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) und dem Landesbund für Vogelschutz in Bayern organisierte bundesweite Zählaktion „Stunde der Wintervögel“ statt. Ziel ist eine Zählung der in Deutschland überwinternden Vogelarten.

Im Januar 2022 haben deutschlandweit über 176 000 Zähler mitgemacht und von über 120 000 Beobachtungspunkten wie Gärten, Parks und Balkonen über 4,2 Millionen Vögel erfasst. Die Rekord-Teilnahme von 2021 mit über 236 000 Teilnehmenden wurde also weit unterboten. Die Ausnahmesituation des zweiten Corona-Lockdowns war sehr wahrscheinlich die Ursache für den damaligen Rekord an Teilnehmern. Die Schleswig-Holsteiner waren 2022 die eifrigsten Vogelzähler. Das Saarland verbesserte sich seit 2018 vom zwölften auf den neunten Platz unter den 16 Bundesländern. Im Saarland erwiesen sich die Bewohner des Kreises St. Wendel als die fleißigsten Vogelzähler.

In den Spitzengruppen der verschiedenen Zählebenen erscheinen alljährlich überwiegend die gleichen Arten. Bundesweit sind die Plätze 1 bis 6 von Haussperling, Kohlmeise, Blaumeise, Amsel, Feldsperling und Elster belegt. Im Saarland war die Kohlmeise der häufigste Vogel, gefolgt von Haussperling, Blaumeise, Amsel, Star und Elster. Nahezu das gleiche Bild ergab sich im Saarpfalz-Kreis. Anstelle der Elster gelangten hier aber Rabenkrähen unter die ersten Sechs. Deutschlandweit ebenfalls noch sehr häufig nachgewiesen wurden Buch- und Grünfink, Rotkehlchen und Eichelhäher.

Saarlandweit und im Saarpfalz-Kreis wurden deutliche Zuwachsraten für Amseln (plus 38 Prozent), Kohl- und Blaumeisen (plus 27 und plus 33 Prozent) notiert. Auffällige Bestandsrückgänge wurden für Haussperling (minus 16 Prozent), Star (minus 25 Prozent) und Buchfink (minus neun Prozent) festgestellt. Selten in der Saarpfalz blieb auch der leicht erkennbare Gimpel mit nur 127 Exemplaren (minus 30 Prozent). Typische Wintergäste wie Wacholderdrossel, Erlenzeisig und Schwanzmeise waren im Saarpfalz-Kreis sehr selten. Vom Seidenschwanz, dem farbenprächtigen Schwarmvogel aus dem hohen Norden, gab es überhaupt keinen Nachweis.

Im Januar 2022 fiel auf, dass bundesweit Waldarten wie Eichelhäher, Buntspecht und Kernbeißer vermehrt in Siedlungsgebieten beobachtet wurden. Als Ursachen hierfür werden der damalige Wetterumschwung und die geringere Menge an Baumsamen angesehen. Das Futterangebot durch Gartensträucher und die Futterstellen waren einfach attraktiver.

Zur Teilnahme an der „Stunde der Wintervögel“ aufgerufen ist jeder. Freude an der Natur ist alles, was man braucht, um mitzumachen. Tiefere Kenntnisse über die lokale Vogelwelt sind nicht nötig. Auch Meldungen von den vertrauten und weit verbreiteten Vogelarten sind sehr erwünscht. Alle Teilnehmer liefern damit wichtige Daten über die Verbreitung und Bestandsgrößen unserer heimischen Vogelarten.

Wie ist bei der Zählaktion zu verfahren? Ein Platz im Garten, von dem aus man gut beobachten kann, genügt. Teilnehmer notieren im Laufe einer Stunde von jeder Vogelart die höchste Zahl an Exemplaren, die sie gleichzeitig von ihrem Standort aus beobachten konnten. Mit dieser Methode soll vermieden werden, dass einzelne Tiere mehrfach gezählt werden und somit die Bestandszahlen verfälscht werden.

Sofern verschiedene Stellen zur Beobachtung aufgesucht werden, können Teilnehmer auch an drei Tagen zählen oder jeden Tag mehrfach. Ein Fernglas ist dabei nützlich, aber nicht zwingend notwendig. Für jede Zählung ist eine separate Beobachtungsliste auszufüllen.

Wo kann gezählt werden? An vielen Plätzen, etwa am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon, im Park oder auf dem Friedhof. Auch Beobachtungen von Stellen in Wäldern oder in der offenen Landschaft sind willkommen.

Am Nabu-Schaukasten in St. Ingbert an der Ecke Rickertstraße/Kaiserstraße gibt es zur „Stunde der Wintervögel“ ein kostenloses Faltblatt mit Bestimmungshilfen für die häufigsten Gartenvogel-Arten. Vom Faltblatt kann eine Postkarte abgetrennt werden, die mit den eingetragenen Beobachtungszahlen an die Nabu-Bundeszentrale geschickt wird. Man kann auch per Internet unter www.stundederwintervoegel.de melden.