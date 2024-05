Nabu St. Ingbert Bis Sonntag schlägt wieder die „Stunde der Gartenvögel“

Die Erfassung zielt weniger auf Seltenheiten der lokalen Vogelwelt ab, sondern richtet sich vorrangig auf die uns vertrauten und allerorts verbreiteten Vogelarten. Wo lassen sich diese noch nachweisen und wie groß sind ihre Bestände? Sowohl saarlandweit als auch im Saarpfalz-Kreis waren Haussperlinge und Kohlmeisen die Spitzenreiter. Amseln waren im Saarland am dritthäufigsten, gefolgt von Blaumeisen. Wie können Interessierte bei der Zählaktion mitmachen? Sie suchen sie sich eine Stelle, von der sie gut versteckt freie Sicht haben. Sie notieren im Laufe einer Stunde von jeder Vogelart die höchste Zahl an Exemplaren, die sie gleichzeitig von ihrem Standort aus beobachten konnten. Mit dieser Methode soll vermieden werden, dass einzelne Tiere mehrfach gezählt werden und somit die Bestandszahlen verfälscht werden. Wo kann gezählt werden? An diversen Plätzen: am Futterhäuschen am Balkon, im Garten, im Park oder auf dem Friedhof. Auch Beobachtungen von Gärten in Wäldern oder in der offenen Landschaft sind willkommen.