In Geschäften in St. Ingbert : In St. Ingbert ist Falschgeld im Umlauf

Foto: dpa/Jens Büttner

Am Sonntagabend (23. Februar) ist in einer Gaststätte in der Poststraße in St. Ingbert gegen 20 Uhr mit Falschgeld bezahlt worden. Am Montag (24. Februar) ist nach Mitteilung der Polizei gegen 17 Uhr erneut mit Falschgeld bezahlt worden, diesmal in einem Supermarkt in der Oststraße.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei beiden Scheinen handelte es sich um 20 Euro-Blüten. Aufgrund der Machart der beiden Blüten geht die Polizei von einem Tatzusammenhang, sprich vom gleichen Täter, aus.