Polizei : Mit 1,8 Promille: Betrunkener Fahrradfahrer stürzt

St. Ingbert Beim Unfall hat sich der Mann am Kopf verletzt

Am Mittwochnachmittag hat eine 63-jährige, stark alkoholisierte männliche Person zwischen 16 und 16.15 Uhr mit seinem Fahrrad eine Gaststätte in der Alten Bahnhofstraße in St. Ingbert verlassen. Hinter einer Kurve ist der 63-Jährige schließlich auf sein Fahrrad gestiegen und ist ungefähr acht Meter auf seinem Fahrrad den Abhang auf dem Gehweg hinunter gefahren, bis er schließlich nach rechts gegen eine Hauswand gestürzt ist und sich am Kopf verletzt hat. Der Unfall hat eine unbekannte Frau mit ihrem Kind beobachtet.