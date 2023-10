Oktoberfest in Rohrbach Drei Tage wurde in Rohrbach der Oktober begrüßt

Wir sprechen mit Biedermann, um eine erste Bilanz seines Wagnisses, hier ein erstes Oktoberfest im Zelt zu veranstalten, zu ziehen. Das gestaltet sich etwas schwierig, denn der rührige Pächter der Gastronomie in der Rohrbachhalle „Zum Maddin“ hat fast keine Stimme mehr. „Ich bin enttäuscht, denn eigentlich wollte ich heute Nachmittag ein umfangreiches Abschiedsprogramm durchführen, um mich bei den vielen Rohrbachern, die mich so tatkräftig unterstützt haben, zu bedanken“, teilt Biedermann uns recht leise mit. Er hat offenbar zu sehr gefeiert. Sein Dank galt nicht nur den zahlreichen Rohrbachern Vereinen, die seinen Versuch des Oktoberfestes etwa beim Dekorieren und anderen Dingen so gut unterstützt haben. Vielmehr freute sich Biedermann auch über den Beckerchor und den Musikverein Rohrbach, die das Ganze ebenso umrahmten wie Pfarrer Alexander Klein und die Kirchengemeinde. Unterstützung gab es auch vom SV Rohrbach und von den 90er Bierbuwe. Mit von der Partie waren auch die Showtanzgruppe der Karnevalsgesellschaft „Dann wolle ma emol“, die in Trachten und Dirndl auftraten, und Christoph Lesch alias „De Fidelius“ mit seinem Comedy-Programm. Nicht zu vergessen „Laabtaler“ und die Rohrentaler.