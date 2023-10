Oktoberfest in Rohrbach Drei Tage wurde in Rohrbach der Oktober begrüßt

Sonntagabend gegen 17.30 Uhr: Aus Richtung des großen Festzeltes vor der Rohrbachhalle ist lauter Gesang einer Frau zu hören. Blasmusik im Hintergrund umrahmt ihre Stimme. Beim Blick in das Oktoberfestzelt stellt sich heraus, dass eine Besucherin sich gerade von der Musik aus der Konserve dermaßen hat mitreißen lassen, dass sie auf die Bank stieg und laut intonierte. Organisator Martin Biedermann, der gerade verschiedene Stimmungshits am Auswählen ist, freut sich. Denn die Frau hat nun ein Mikrofon und heizt die Stimmung im Zelt an. Das überträgt sich schnell auf die anderen Feierwütigen.