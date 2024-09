Spielplätze in St. Ingbert In Rohrbach steht ein feuerrotes Spielmobil

Christian Lambert, Abteilungsleiter Stadtgrün bei der Stadtverwaltung St. Ingbert, weiß mehr über die neuen Spielgeräte: „Wir haben den Spielplatz mit einer neuen Seilbahn, dem Feuerwehrauto-Klettergerät, einer Schaukelanlage mit Kleinkindersitz und zwei Sitzgruppen deutlich aufgewertet. Aus dem Altbestand sind die Rutsche, die Tischtennisplatte und die Seehund-Federwippe geblieben.“ Auch an dem riesigen Sandspielbereich mit kleinen Sitzgelegenheiten, der in dieser Form in St. Ingbert einzigartig ist, wurde absichtlich nichts verändert.