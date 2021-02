Ärger in Reichenbrunn : Die Saar-Mobil-Busse kehrten einfach um

Oberwürzbach Zwei Tage waren die Reichenbrunner vom ÖPNV abgehängt, denn eine Baustelle vor der Kirche ließ die Busse erst umkehren und später gar nicht mehr fahren. Dank der Kritik einiger Bürger rollen die roten Busse nun wieder.

Vor kurzem hatte eine kleine Baustelle in der Reichenbrunner Straße eine große Wirkung für diejenigen Oberwürzbacher, die auf den Öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind. Denn die Straßensperrung vor der Reichenbrunner Kirche sorgte dafür, dass die roten Busse nicht nur die in unmittelbarer Nähe der Baumaßnahme gelegenen zwei Haltestellen für knapp zwei Tage nicht mehr anfuhren, sondern die ganze Reichenbrunner Straße aus dem Fahrplan „gestrichen“ wurde. Am Dienstag vergangener Woche ärgerte sich auch Manfred Fries darüber, der unmittelbar an der Baustelle wohnt und auch oft den in der Nachbarschaft haltenden Bus nutzt.

Denn was das Mitglied des Seniorenbeirats nicht verstehen konnte, war die Aussage von Saar-Mobil, dass die Busfahrer die Baustelle in Höhe der Brunnenwiese deshalb nicht mehr anfahren, weil sie dort nicht durchkämen. Und dabei ist für alle Verkehrsteilnehmer eine Umleitung ausgeschildert, die auch von größeren Fahrzeugen genutzt werden kann. „Durch diese Entscheidung der Busfahrer war ganz Reichenbrunn vom Busverkehr abgeschnitten“, so Fries am Telefon. Busfahrer hätten nach Fries‘ Aussage ihrem Arbeitgeber gegenüber die Situation so begründet, dass auch auf der Ausweichstrecke Autos so stünden, dass kein Bus mehr vorbeikommt. Aus Sicht des Reichenbrunners Fries nicht nachvollziehbar. Ein Anruf unserer Zeitung am vergangenen Donnerstag beim Stadtpressesprecher bestätigte diese Meinung. Denn Thomas Diederichs, in der Verwaltung im Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Umwelt tätig, schaute sich vor Ort um und kam ebenfalls zum Ergebnis, dass die Busse keine Probleme bei der Anfahrt der dortigen Haltestellen haben dürften. Eine kurzfristig von Saar-Mobil an den betroffenenen Haltestellen in Reichenbrunn angebrachte Info, dass man den Ortskern nicht mehr anfahre, dafür aber Ausweichhaltestellen am Ende beziehungsweise am Anfang der Straße anbiete, hing keinen Tag. Dann lief der Verkehr aufgrund der Intervention einiger Oberwürzbacher bei den verschiedensten Anlaufstellen wieder.