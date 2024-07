Dorffest Die Straße wurde flugs zur Tanzmeile umfunktioniert

Oberwürzbach · In Oberwürzbach verwandelte sich am Samstag und Sonntag die Hauptstraße beim Dorffest in eine Festmeile mit jeder Menge Livemusik.

21.07.2024 , 16:00 Uhr

Die Band Five For You bestritt beim Oberwürzbacher Dorffest traditionell das Musikprogramm. Foto: Jörg Martin

Von Jörg Martin