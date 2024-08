Eröffnung Neue Musikschule in ehemaliger St. Ingberter JVA eröffnet – Das wird zukünftig angeboten

Bis 2011 saßen hier Häftlinge ein, seit gut drei Jahren wird kräftig gebaut. Aus dem ehemaligen Gefängnis in der Alten Bahnhofstraße ist die neue Musikschule geworden. Minister Reinhold Jost und Oberbürgermeister Ulli Meyer besichtigten das neue Gebäude, in dem künftig schöne Melodien ihren Platz haben werden. Sollten sie noch nicht so schön ausfallen, weil noch geübt wird – kein Problem. Die dicken Gefängnismauern bieten perfekten Schallschutz.