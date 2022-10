Auffrischimpfung im Jugendheim ab 22. Oktober : An zwei Wochenenden wird in Rohrbach gegen Corona geimpft

An zwei Wochenenden wird in Rohrbach gegen Corona geimpft

Rohrbach Unterstützt von Dr. Nicole Fürst und Dr. Oliver Fürst, Fachärzte für Anästhesiologie, Intensiv- und Notfallmedizin, sowie einigen ihrer ärztlichen Kollegen bieten der Rohrbacher Ortsrat und die Kirchengemeinde Heiliger Martin eine Impfung oder Auffrischimpfung gegen Corona an.

Die Impftermine sind dabei am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Oktober, sowie 12. und 13. November. Geimpft wird im Jugendheim Rohrbach, Jugendheimstraße 20. Und zwar an allen vier Tagen jeweils von 13 bis 17 Uhr. Zur Wahl stehen nach Angaben der Veranstalter die aktuellen Impfstoffe von Biontech und Moderna sowie proteinbasierter Impfstoff. Berechtigt zur Impfung ist jeder ab dem 6. Lebensjahr, Auffrischimpfungen sollten im Abstand von vier bis sechs Monaten zur letzten Impfung oder Infektion erfolgen. Es wird darum gebeten, einen Lichtbildausweis du einen Impfpass (wenn vorhanden) mitzubringen. Für jede Impfung spenden die Veranstalter wieder fünf Euro an einen Verein in Rohrbach, den die Geimpften auswählen können.