Neue Wohnungen in Rohrbach Deshalb zögert der Investor mit dem Abriss der TG-Halle

Und dafür, dass auf dem Gelände der ehemaligen TG-Halle eher in naher als in ferner Zukunft gebaut wird, spreche auch die allgemeine Wohnraumsituation im Land und in der Region. „Der Bedarf an Wohnungen steigt weiter, die Lücke zwischen Nachfrage und Angebot verschärft sich, und da Mieten weiter nur steigen, wird sich auch die Investition in Immobilien auf Sicht in jedem Fall lohnen.“