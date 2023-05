Werbung für St. Ingbert Das sagen Gastronomen zur Imagekampagne

New York hat es, Berlin hat es, Bielefeld und Bexbach. Jetzt auch St. Ingbert. Bierdeckel und Postkartenmotive, in hiesiger Variante mit dem Aufdruck „I love IGB“. Das „love“ ist mit einem Herzchen symbolisiert, und weil der Bierdeckel wohl zu groß würde, ist aus St. Ingbert „IGB“ geworden. So herzen jetzt die St. Ingberter ihren abgekürzten Städtenamen auf besagten Bierdeckeln, auf Kugelschreibern, einem Postkarten-Herz, einer Einkaufstasche und auf einem praktischen Flaschenöffner. Als Marketingidee sicher nicht ganz neu, aber tauglich als Bekenntnis zur Ingobertusstadt. Die Stadtverwaltung hat die Marketingprodukte auf den Weg gebracht, insgesamt 5000 Euro wurden dafür ausgegeben. Allerdings wurde die Kampagne bezahlt aus Mitteln des Bundesförderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“.