St. Ingbert beseitigt Bauruine : Bald schmucker Platz in der Fußgängerzone

St Ingbert Im St. Ingberter „Bermudadreieck“ haben Abrissarbeiten sowie die folgende Neugestaltung begonnen.

Die Bauarbeiten Im Sumpe – bei vielen bekannt unter dem Namen Bermudadreieck – sind angelaufen. Ziel der Arbeiten ist die Aufwertung der Fußgängerzone in diesem Bereich. Vor Ort informierten sich Oberbürgermeister Ulli Meyer und Ortsvorsteherin Irene Kaiser über den Verlauf der Arbeiten. Das Projekt und die zukünftige Gestaltung stellten die Projektverantwortlichen Myriam Schell und Christian Lambert von der Stadtverwaltung vor. „Im ersten Schritt haben die Abbruch- und Rückbauarbeiten begonnen. Das ehemalige Imbissgebäude ,Bella Calabria’ befand sich in einem desolaten baulichen Zustand“, erinnerte Architektin Myriam Schell,

Mitarbeiter einer Abbruchfirma hätten das Gebäude fachgerecht abgerissen und bauten nun die Umgebung zurück. Nach dem Abtransport des Schutts erfolgen zunächst Tiefbauarbeiten. Die Erneuerung des Schmutzwasserkanals sowie die Abdichtung von Außenwänden der angrenzenden Gebäude stehen in der Folge an. Die Tiefbauarbeiten seien stark witterungsabhängig. Nach ihrem Abschluss erfolge die Gestaltung des neu geschaffenen Platzes als Ort der Begegnung und für kulturelle Aktivitäten. Christian Lambert erklärt auf dem Plan die zukünftige Gestaltung: „Die Fläche erhält einen Verbundsteinbelag. Eine in der Höhe stufenweise reduzierte Gabionenwand trennt ünftig die Stellplätze an der nördlichen Platzgrenze ab. Am östlichen Platzrand werden dem Geländeverlauf angepasste Gabionen mit Sitzelementen eingebaut.“