Neuer Fuhrpark : Sieben neue Ingos bestehen Feuertaufe

St. Ingbert Bereits seit Mitte Juni sind sie unterwegs: die sieben Stadtbusse in St. Ingbert. Die besser ausgesatteten Fahrzeuge kommen bei den Fahrgästen gut an. Ab nächster Woche müssen sie sich aber auch im Schülerverkehr bewähren.

„Eine perfekt durchdachte Lösung für den barrierefreien Nahverkehr und mit dem entsprechenden Ausbau der Haltestellen sind wir in unserer Stadt einen entscheidenden Schritt weiter“, sagte Oberbürgermeister Hans Wagner nach einer Inspektion der neuen Busflotte. Kurz vor den Sommerferien war vom Stadtrat vor der endgültigen Konfigurierung der Ingos noch der Beschluss ergangen, sie mit W-Lan und USB-Anschlüssen auszustatten, um das Verkehrsmittel Bus auch für die jüngeren Leute attraktiv zu machen. Noch bei der ursprünglichen Auftragsvergabe sah man die Notwendigkeit mit der Basis-Ausstattung für eine moderne Kommunikation nicht, so dass einzelne USB-Buchsen im Nachhinein nicht so optimal platziert werden konnten. Viele der sieben Busse haben schon USB, für einige braucht man aus dem genannten Grund aber nun ein etwas längeres Kabel. W-Lan wird erst später nachgerüstet.

Vor allem seien die Busse wendiger als ihre Vorgänger, was in der Stadt und ihren zum Teil engen Straßen ein großer Vorteil ist. Nun scheinen Busse, deren Fahrer und die Fahrgäste eine Einheit zu bilden und durchaus zufrieden mit den Neuanschaffungen zu sein. Ein Pfund, mit dem man im St. Ingberter ÖPNV durchaus wuchern kann. „Ich fand‘s schade, dass sie der Bevölkerung nicht offiziell vorgestellt wurden“, so Bach. In anderen Städten würde solch eine Neueinführung gebührend begangen, mit einer offiziellen Vorstellung, die meist gekoppelt ist mit einer Marketingaktion, bei der es Freifahrten am Wochenende gibt. So gewinnt man auch neue Kunden. „Es sind nun auf jeden Fall die richtigen Busse für St. Ingbert. Das ist das Beste, was man derzeit für den Stadtverkehr auf dem Markt kaufen kann“, sagt der Saar-Mobil-Chef. Eine erste Bewährungsprobe haben die sieben Citaros seit ihrer Einführung bestanden. Nun sind die Fahrer gespannt, wie sie sich im Schulbusverkehr schlagen.